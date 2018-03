PT faz prévia neste domingo para escolher candidato a governador do DF

O PT do Distrito Federal (DF) realiza neste domingo, 21, das 9h às 17h, consulta prévia a seus filiados para escolher o candidato do partido ao governo do DF em outubro próximo. Estão na disputa o deputado federal Geraldo Magela e o ex-deputado e ex-ministro Agnelo Queiroz.

Estão aptos a votar cerca de 30 mil filiados do partido no DF. Nos 20 locais de votação, que vão cobrir todas as cidades do DF, serão colocadas urnas eletrônicas. O resultado das prévias deverá ser divulgado amanhã mesmo, pouco depois de encerrado o pleito.

O partido resolveu realizar a consulta aos filiados depois de denúncias sobre um suposto sistema de corrupção no governo do Distrito Federal, que seria chefiado pelo próprio governador José Roberto Arruda. Acusado de tentar subornar uma das testemunhas do suposto esquema, Arruda está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 11 de fevereiro e teve o mandato cassado nesta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Com a dificuldade interna para decidir qual é o melhor nome para a disputa foi acertada a realização da prévia, onde todos os filiados do partido poderão votar em um dos nomes colocados.

Magela disputou o governo do Distrito Federal em 2002 e chegou ao segundo turno, com mais de 40% dos votos válidos. No segundo turno, embora tenha aumentado sua votação, perdeu para Joaquim Roriz.

Agnelo Queiroz já foi deputado federal e chefiou o Ministério do Esporte de 2003 a 2006. Nesse ano, Agnelo disputou uma vaga no Senado e perdeu para Joaquim Roriz. Poucos meses depois de eleito, envolvido em denúncias de corrupção, Roriz renunciou ao mandato para não correr o risco de ser cassado.

Pelo cenário atual, o vencedor das prévias do PT deverá enfrentar novamente o ex-governador Joaquim Roriz na eleição de outubro.