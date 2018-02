PT faz festa com PDT no dia do lançamento de Alckmin

Antes programado para ocorrer na capital paulista, o encontro estadual do PDT foi transferido para o interior "por uma questão de estrutura", explicou o presidente da legenda em São Paulo, deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. "Foi escolhido Limeira para acomodar melhor o grande público", justificou. O partido também instituiu mudanças na agenda do encontro. Por recomendação do PT, o evento não definirá o nome do PDT que deve ocupar o posto de vice na chapa encabeçada por Mercadante.

Em busca dos apoios do PSB e do PTB, os petistas não pretendem tão cedo bater o martelo sobre a composição da coligação em São Paulo. O partido trabalha nos bastidores para emplacar uma chapa com dois nomes fortes para o Senado Federal e uma figura de peso no posto de vice. No alvo do PT estão o vereador Gabriel Chalita (PSB), preferido da ex-prefeita Marta Suplicy para ocupar uma das vagas ao Senado, e o senador Romeu Tuma (PTB), que luta por um espaço na coligação tucana para concorrer à reeleição.

"A chapa só será fechada em junho, para não atrapalhar a política de alianças", explicou o presidente estadual do PT, Edinho Silva. Até o momento, o PT conta com apoio de PDT, PPL, PR, PRB, PTC, PRD e está próximo de formar uma aliança com o PCdoB. O partido negocia no momento arregimentar os apoios do PTdoB, PRP, PTN e do PSL. Embora mantenha o discurso oficial de que respeita a intenção do PSB de lançar candidato próprio e o desejo do PTB de apoiar o nome de Alckmin em uma aliança branca, as legendas ainda são cobiçadas pelos petistas.

Festa tucana

Também no sábado, o PSDB promoverá evento de lançamento da pré-candidatura de Alckmin ao governo de São Paulo. A festa será promovida no Centro de Convenções do Expo Center Norte, na capital paulista, e contará com as presenças do presidenciável do PSDB, o ex-governador José Serra, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), e do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM).

Essa não é a primeira vez que o PT participa de grandes eventos para contrapor o lançamento de pré-candidatos tucanos. No início de abril, a presidenciável do PT, ex-ministra Dilma Rousseff, fez questão de aportar no município de São Bernardo do Campo (SP), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia do lançamento da pré-candidatura de Serra ao Palácio do Planalto.