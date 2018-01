PT faz convenção de partido conservador. Faltou a militância Faltou a militância, sobretudo de jovens que no passado agitavam os eventos petistas e adquiriam bijuterias para ajudar as finanças do partido, na homologação da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. O PT, segundo sua direção, gastou R$ 620 mil na infra-estrutura do ato, incluindo transporte de delegados e convidados, alimentação e pagamento de serviços de som e cachês, entre os quais o do grupo afro Ilê Aiê, da Bahia. Pelos cálculos do partido, cerca de 4.300 pessoas, a grande maioria delegados vindos dos estados, compareceu ao evento, realizado no Minas Brasília Tênis Clube. Em oposição ao clima ameno, quem julgasse o evento pelo tom dos jornais, panfletos e publicações das diversas tendências petistas distribuídos na entrada do clube, poderia imaginar que o Brasil está na véspera de uma revolução bolchevique, caso Lula seja reeleito. As publicações iam desde exortações aos presidentes populistas da Bolívia, Evo Morales e da Venezuela, Hugo Chávez até defesas apaixonadas do marxismo e a previsões de derrota do imperialismo no próximo mandato de Lula. Algumas delas dedicaram-se a defender o governo das denúncias do mensalão. O jornal Hora do Povo, editado pelo MR-8, uma das tendências do PT, cita na sua manchete de capa a "bravura" do ex-deputado José Dirceu, cassado por envolvimento no escândalo, como "a maior prova de que ele é inocente". Para o jornal Frente Operária, "o imperialismo está acuado no mundo e o Brasil precisa reeleger Lula, apresentado numa foto em companhia do presidente da Bolívia, Evo Morales, "como parte do impulso revolucionário no Brasil e na América Latina". Editado pelo Movimento 26 de Julho, o M-16, tendência petista de inspiração trotiskista, o jornal vai além e enxerga nas denúncias de corrupção contra o atual governo uma conspiração de direita. Na sua matéria de capa, o veículo rotula as críticas como "ataques histéricos de uma burguesia política claramente a serviço das forças imperialistas". O incendiário João Pedro Stédile, dirigente do MST, outro movimento que apóia a reeleição de Lula, também estteve presente no camelódromo petista com a obra "Brava Gente", em que trata das ações de enfrentamento dos sem-terra no País. Podiam ser adquiridos também obras curiosas, como o livro "O Brasil desempregado", do dirigente do PT paulista Jorge Mattoso, que recentemente perdeu o emprego de presidente da Caixa Econômica Federal por envolvimento na violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa. Chamava também a atenção uma faixa patrocinada pelo sindicato dos trabalhadores da Petrobrás (sindipetro), sugerindo que o governo brasileiro deveria seguir o exemplo da Bolívia: "Nacionalização já - tudo de petróleo e gás para a Petrobrás". No mais, o evento teve as características de um partido conservador, com carro de som trocando músicas bregas em alto volume e queima de fogos de artifício. Bem comportado, o auditório foi tomado por senhores de cabelos brancos ou escassos. O partido tomou todas as preocupações para não infringir a lei eleitoral. Não houve distribuição de quentinhas ou qualquer tipo de lanche, para alegria dos ambulantes que cercaram os arredores do clube. "Se Deus quiser, hoje eu pago minhas dívidas", comemorou dona Maria das Graças, enquanto se desdobrava para atender os pedidos de cachorro quente.