PT faz ato pela paz em Campinas O deputado federal e presidente nacional do PT, José Dirceu, defendeu nesta quinta-feira o combate ao crime organizado e o fortalecimento do Estado na condução da segurança pública como medidas para conter a violência no País. Dirceu participou de um ato público pela paz em Campinas, interior de São Paulo, em memória dos prefeitos petistas mortos Antonio da Costa Santos, o Toninho, de Campinas e Celso Daniel, de Santo André. O deputado disse que o partido irá apresentar entre os dias 15 e 18 de fevereiro um projeto nacional de segurança que inclui itens como integração da polícia, investimento em formação técnica dos policiais e controle de fronteiras e de aeroportos. "Não faltam soluções para a segurança pública, falta vontade política", afirmou. Ramificações Na avaliação do deputado, o crime organizado tem ramificações no Legislativo, no Judiciário e na polícia. "É grave o que está acontecendo no Brasil. Tem que ser combatido". Para José Dirceu, a sociedade precisa se mobilizar. Segundo ele, o PT está promovendo várias manifestações públicas pela paz. Os atos seguirão até o dia 20 de fevereiro, quando se completará um mês da morte de Celso Daniel. As manifestações acontecerão em todo os País. O petista afirmou que o partido está cobrando dos governos estadual e federal providências e recursos para o combate à violência e ao crime organizado. Interesses poderosos Segundo ele, a investigação da morte do prefeito Toninho do PT, assassinado no dia 10 de setembro do ano passado, foi conduzida de maneira irresponsável. "Há interesses poderosos envolvidos e a investigação não andou", acusou. Ele lamentou a publicidade que tem sido dada aos dois casos. Para o deputado, cabe a política impedir o vazamento de informações sigilosas. Com isso segundo ele, seria evitado que suspeitas sem indícios e sem provas, chegassem à opinião pública. "É infame e vil que a polícia permita a divulgação de acusações falsas. Isso é uma ofensa ao Celso e a família dele". Impacto Dirceu afirmou que o PT não defende a pena de morte, prisão perpétua ou a intervenção das Forças Armadas no combate ao crime. Ele insistiu em uma política nacional de segurança para coibir o crime organizado. Para ele, é muito cedo para avaliar que impacto as mortes dos dois prefeitos petistas terão nas eleições deste ano. Na avaliação de Dirceu, os prefeitos do PT são alvos porque estão à frente da luta contra a corrupção. O ato pela paz em Campinas, que reuniu cerca de 500 pessoas, contou com participação da prefeita de Campinas, Izalene Tiene (PT); do prefeito de Santo André, João Avamileno; e da viúva de Toninho, Roseana Garcia. Vereadores e líderes políticos de Santo André, Campinas e região também prestigiaram o ato. Eleição José Dirceu avaliou como natural a aproximação entre a governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL à sucessão presidencial, Roseana Sarney, e o ministro José Serra, candidato tucano à Presidência da República, José Serra. Mas, acredita que uma coligação entre o PSDB e o PFL para as eleições presidenciais não será fácil. Dirceu afirmou que o PT não está pensando nisso agora, mas comentou que irá se encontrar com o governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB) amanhã. Segundo José Dirceu já está definida para este ano uma aliança com o PC do B. O PT também está negociando com o PL.