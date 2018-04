PT fará encontro com juventude em março O Partido dos Trabalhadores agendou para os dias 23 e 24 de março seu Encontro Nacional de Estudantes, que vai discutir a educação brasileira e o papel dos estudantes na transformação social. Segundo a Juventude do PT, encarregada do evento, o plano é atrair estudantes de vários níveis para a discussão de um projeto educacional para o País. O encontro será precedido por plenárias estaduais e regionais.