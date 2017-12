PT expulsa prefeito do partido por ter apoiado Aécio O diretório municipal do PT em Salinas, no norte de Minas, expulsou do partido o prefeito da cidade, José Antônio Prates, que nas eleições deste ano apoiou o governador Aécio Neves (PSDB) em detrimento do candidato petista Nilmário Miranda. Prates foi um dos líderes do movimento "Luécio" - apoio simultâneo à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a um novo mandato para o governador tucano - entre prefeitos do PT no norte do Estado e Vale do Jequitinhonha. O prefeito já disse que vai recorrer ao diretório estadual do partido para tentar reverter a decisão.