PT expulsa prefeito de município do Paraná O diretório estadual do PT no Paraná decidiu pela expulsão de Rogério da Silva Almeida, prefeito de Mallet, município localizado a cerca de 200 quilômetros de Curitiba, no sul do Paraná. Ele foi acusado de infidelidade partidária durante as eleições, quando deu apoio a candidatos que não faziam parte da aliança petista. A representação contra o prefeito foi apresentada pela vereadora do mesmo município, Taís Maria Mendes. A votação no diretório foi esmagadora, com 30 votos favoráveis ao desligamento, um contra e duas abstenções. Almeida pode recorrer à instância nacional para impedir a saída do partido.