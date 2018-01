PT estuda ir à Justiça eleitoral contra programa do PFL O presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse à Agência Estado que a legenda estuda ingressar nas próximas horas com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o PFL, por causa do programa eleitoral gratuito exibido ontem em rede nacional. "O programa do PFL é ilegal e clandestino. Em nenhum momento apresentou suas lideranças, certamente por ter vergonha dessas pessoas, e só apresentou a assinatura ao final", argumentou Berzoini, em resposta às críticas feitas ao governo e ao PT no programa exibido. "Ainda estamos analisando acionar o PFL", adicionou. Berzoini também criticou a manifestação feita ontem pelo candidato à vice-presidente da República na coligação PSDB-PFL, senador José Jorge (PE), que na convenção do PFL disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "não trabalha, só viaja e bebe muito". "Esse tipo de colocação mostra que há ausência de um discurso estruturado da oposição. Não há idéias para contribuir num debate capaz de enriquecer o País e comparar o governo atual com o anterior", observou. "Também demonstra o desespero da oposição diante dos excelentes resultados do governo e de aprovação do presidente Lula", acrescentou. Para o presidente do PT, o senador José Jorge se mostrou despreparado para participar do debate eleitoral, sem condições de confrontar idéias e propostas sobre como governar o País. "Admito que, como coordenador da campanha presidencial pelo PT, deveria até ficar feliz quando vejo tanto despreparo, numa tentativa de desqualificação ao presidente Lula que mais afasta do que atrai eleitores para a oposição", ironizou. "Mas não fico feliz porque manifestações como as do senador não contribuem em nada para o aperfeiçoamento do processo democrático e a enfrentarmos os grandes desafios que o Brasil precisa superar", disse.