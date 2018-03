PT estuda recorrer ao Supremo contra doações de empresas

Brasília - A bancada do PT na Câmara dos Deputados está reunida na tarde desta quinta-feira, 28, para decidir se o partido entrará ou não com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que incluiu na Constituição o financiamento de empresas privadas a partidos políticos. O texto ainda precisa ser apreciado no Supremo.

A reunião foi convocada após o deputado Alessandro Molon (RJ) anunciar à bancada petista que estava elaborando a argumentação jurídica para recorrer ao Supremo. A tese de Molon se baseia, principalmente, no argumento de que o PRB, autor do PEC, e o PTB, apoiador da proposta, não tinham número necessário de deputados para subscrever a emenda constitucional. O regimento da Câmara exige o apoiamento de 171 deputados para a apresentação de PECs - os dois partidos têm, somados, 45 parlamentares.

A proposta permite que empresas doem a partidos políticos e apenas pessoas físicas doem a candidatos. O teto das doações precisa ser estabelecido por uma lei que ainda será elaborada. A aprovação da PEC é primeiro passo na tentativa de garantir que será o Congresso e não o Supremo Tribunal Federal (STF) que decidirá sobre a legalidade de doações empresariais. O STF está julgando o fim do financiamento privado das campanhas.

O deputado sustenta também que além da falta de quórum para registrar a PEC, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), cometeu o erro de insistir em pautar uma matéria vencida. A Câmara apreciou quatro emendas sobre modalidades de financiamento de campanha até aprovar a proposta do líder do PRB, Celso Russomano (SP). Conforme apurou o Broadcast Político, Molon pretende ir ao STF mesmo se a bancada do PT se recusar a apoiar a ação.

O vice-presidente nacional do PT José Guimarães (CE) disse, há pouco, que não se posicionaria sobre a ação sugerida por Molon para não gerar conflito com a Câmara, onde atua como líder do governo Dilma Rousseff. Mas afirmou que houve "intolerância e intransigência" na decisão de Cunha de recolocar o financiamento em pauta depois de o tema ter sido rejeitado na votação de terça-feira. "A matéria foi votada de novo e não podia ser", disse.

Manobra. Cunha havia dito em plenário, na noite de terça-feira, que o financiamento era tema vencido e não poderia mais ser apreciado. Ele também firmou acordo com os líderes dos partidos para não haver repetição de temas na votação da reforma política. Mas, na quarta-feira, fez uma manobra para recolocar as doações privadas em pauta.

O movimento gerou debates acalorados em plenário, o que fez o presidente suspender a sessão por mais de uma hora para costurar um novo acordo. Ao final do embate em uma nova sessão tumultuada, a emenda recebeu 330 votos. Eram necessários 308 para a PEC de Russomano ser aprovada.

A quebra do acordo fez Guimarães dizer que irá orientar a base governista a não firmar mais acordos de votação com Cunha, concentrando-se apenas no cumprimento do regimento da Câmara. "Pela toada da Câmara tem de ser tudo pelo regimento", disse.

A esperança de Guimarães agora é de que o financiamento privado seja rejeitado pelo Senado, que apreciará a PEC após a votação em segundo turno na Câmara, ainda sem data marcada. "Acho provável que o Senado faça alterações na questão do financiamento e o fim da reeleição", considerou o líder do governo.