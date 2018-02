PT está cauteloso em entregar cargos do PSB, diz líder O líder do PT no Senado, Wellington Dias (PI), disse, nesta segunda-feira, 23, ao sair da reunião de membros da executiva do PT, em São Paulo, que o partido está "muito cauteloso" na tomada de uma decisão em relação a entregar os cargos em Estados governados pelo PSB. A medida seria uma resposta à decisão do PSB em romper com o governo Dilma Rousseff, na semana passada.