PT escolhe Marta para 1.ª vice-presidência do Senado

BRASÍLIA - Decidida a fazer um rodízio entre dois senadores para ocupar a primeira vice-presidência e o comando da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, a bancada do PT resolveu que a senadora Marta Suplicy (SP) ocupará, no primeiro ano, o cargo da Mesa Diretora. Como primeira vice-presidente, caberá a ela substituir o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), na ausência dele. Sarney deve assumir nesta tarde o comando do Senado pela quarta vez.

Já a CAE terá o senador Delcídio Amaral (MS) como presidente neste primeiro ano. No ano que vem, Marta e Delcídio renunciam para serem substituídos por José Pimentel (CE) e Eduardo Suplicy (SP), respectivamente.

O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) disse que vai questionar o rodízio adotado pelo PT, por considerá-lo uma prática inconstitucional e antirregimental. Segundo ele, está previsto que os cargos devem ser exercidos por dois anos, a exemplo do que ocorre com as demais vagas da Mesa Diretora do Senado.

O presidente do PT, José Eduardo Dutra, afirma que não compete a Demóstenes opinar sobre as decisões do partido. "Isso não é da conta dele", disse Dutra. "O rodízio tem como pressuposto que haja um acordo entre os partidos para votar os nomes do PT em caso de renúncia. E a renúncia, por sua vez, é uma decisão unilateral, que não pode ser questionada."

Susto

A mãe da senadora Vanessa Grazziotin (PSDB-AM), Nadir Grazziotin, de 71 anos, desmaiou hoje logo ao chegar ao Senado e foi encaminhada ao serviço médico da Casa, de onde foi transferida para o Hospital Brasília. A família da senadora atribui o mal-estar à emoção causada pela posse de sua filha.