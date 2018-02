PT e PSOL se unem contra eleição de Marcos Feliciano O PT e o PSOL começaram a se mobilizar para tentar impedir a eleição do pastor Marcos Feliciano (PSC-SP) para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. O pastor foi indicado nesta terça-feira pela bancada do PSC. "É uma desmoralização do Parlamento se ele for eleito. Isso vai criar uma crise", afirmou a deputada Érica Kokay (PT-DF), que promete votar contra o indicado do PSC. "Vamos fazer uma guerra", prometeu o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ).