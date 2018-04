PT e PSDB temem 'poder midiático' de Russomanno PT e PSDB avaliam com preocupação a candidatura do deputado Celso Russomanno (PP) ao governo do Estado. Mesmo contando com exíguo tempo de TV, ele é favorecido, na visão de tucanos e petistas, pela facilidade de exposição midiática - o deputado tem um programa na TV com foco na defesa dos direitos do consumidor - e pelo apoio do deputado Paulo Maluf (PP).