PT e PSDB discutem a CPI da Nossa Caixa na Assembléia O PT e o PSDB na Assembléia Legislativa de São Paulo continuam se digladiando em torno da instalação da CPI da Nossa Caixa. Nesta terça-feira, o líder da bancada petista, deputado Simão Pedro, disse que a legenda irá exigir do presidente da Casa, o tucano Vaz de Lima, o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que recomenda a instalação da CPI. Já o líder do governo José Serra na Assembléia, deputado Barros Munhoz (PSDB), disse que é preciso conhecer o teor da decisão do TJ-SP (acórdão) para ver qual medida a bancada tucana irá tomar. Segundo ele, o PSDB não pode ser acusado de ser contra a instalação de CPIs. Apesar disso, ele destacou que as comissões no Brasil viraram palco de exibição. "Qual foi o resultado de tanta CPI que aconteceu no ano passado, a não ser a paralisação do País?", questionou, afirmando que na sua opinião a CPI do Apagão Aéreo também é incoerente. Antes de dizer que classifica a CPI sobre o caos aéreo no País de incoerente, Munhoz disse que o embate em torno da instalação ou não de CPIs está provocando a desmoralização da classe política. "Quem condena a CPI lá (em Brasília) defende aqui (na Assembléia), e quem defende aqui, condena lá. Mas eu não sou contraditório, não podemos mostrar a política do jogo de faz de conta", disse. Na avaliação do líder do PSDB na Assembléia, deputado Mauro Bragatto, não é necessária a instalação da CPI da Nossa Caixa na Casa porque o assunto já foi amplamente investigado. Ele citou que alguns dirigentes da Nossa Caixa, que tiveram seus nomes envolvidos nas denúncias, já foram à Assembléia para dar suas explicações. A bancada do PT na Assembléia reconhece que terá dificuldades para colher o mínimo de assinaturas necessárias a uma eventual investigação do governo tucano. Pelas contas dos petistas, no momento eles podem ter a adesão de 25 parlamentares, quando o necessário para se abrir uma CPI é de 32. Por isso, o PT vai insistir para que a recomendação do Tribunal de Justiça de São Paulo seja cumprida. CPI do Metrô A exemplo do que fizeram os deputados federais de oposição ao governo Lula, os parlamentares que fazem oposição ao governo Serra, sobretudo os do PT, irão colher, a partir da semana que vem, assinaturas para o pedido de instalação de uma CPI do Metrô. Segundo o líder petista na Assembléia, as assinaturas serão colhidas prioritariamente nas estações do Metrô. Para reforçar o pedido de abertura da CPI do Apagão, em Brasília, parlamentares federais colheram assinaturas da população nos aeroportos.