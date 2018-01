PT e PSB lançam candidaturas pela presidência da Câmara

Brasília - A corrida pelo comando da Câmara dos Deputados no próximo biênio começou oficialmente nesta quarta-feira, 17, com o lançamento das candidaturas do PT e da oposição, que tentarão fazer frente ao líder do PMDB, Eduardo Cunha (RJ), tido como grande favorito na disputa.

Os deputados Arlindo Chinaglia (PT-SP), atual vice-presidente da Casa, e Júlio Delgado (PSB-MG) anunciaram nesta quarta suas plataformas, 15 dias depois de Cunha ter oficializado sua campanha. Mesmo Chinaglia, do partido da presidente Dilma Rousseff, adotou um discurso de independência do Congresso e de um Parlamento fortalecido, numa tentativa de vencer a forte resistência ao PT que hoje existe na Casa. "Não há como conviver eternamente sem conflito com qualquer outro Poder", disse o petista.

Tanto o petista quanto Júlio Delgado são vistos hoje como "azarões", já que Cunha vem articulando uma rede de apoio há meses e diz já contar hoje com o suporte de mais de 160 deputados. Somente nesta quarta-feira, ele recebeu declarações formais de apoio do DEM e do PRB, que se unem ao PSC e ao Solidariedade.

Nas últimas semanas, a bancada do PT isolou a ala que advogava por um acordo com o PMDB e decidiu lançar o nome de Chinaglia. A ordem é argumentar que Cunha não é tão forte quanto propaga e que haverá defecções de partidos aliados que fecharam fileiras, oficialmente ou não, com o peemedebista.

Ex-presidente da Câmara, Chinaglia parte com o apoio de PDT, PROS e PCdoB. Espera ainda atrair petebistas, contemplados com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e de parte do PR e do PSD, aliados que também devem receber pastas na Esplanada.

"O Arlindo é uma candidatura que expressa um conteúdo progressista muito superior às outras", afirmou o vice-presidente do PT, deputado José Guimarães (CE). "Ele é um candidato que, pelo seu legado, tem um padrão muito importante para recompor as relações políticas na Casa, que estão estraçalhadas", concluiu.

A estratégia de Eduardo Cunha - com uma plataforma de campanha com benefícios aos parlamentares que inclui a equiparação salarial dos deputados aos subsídios do Supremo Tribunal Federal (STF) e a montagem de estruturas da TV Câmara para acompanhar a atividade dos parlamentares nos Estados - é construir uma candidatura a partir das bases, articulando diretamente com o baixo clero. Sua principal bandeira é se apresentar como um nome independente, que não atuará como adversário do Executivo, mas tampouco será um "puxadinho" do Planalto.

"Há um campo do PT, mais de submissão ao governo, e outro campo de oposição", disse Cunha ao Broadcast Político. "O PT me acusava de ser o candidato de oposição e a oposição me acusava de ser o candidato do governo. Agora está definido", concluiu.

Oposição. O PSB, que rompeu com o governo no ano passado e lançou uma chapa própria para a presidência da República, atua para marcar posição na briga pelo comando da Câmara. O deputado Júlio Delgado viabilizou sua candidatura depois de obter o apoio do PSDB, maior sigla da oposição, com 54 deputados eleitos.

Ao lado do PPS e PV, ele defendeu uma atuação autônoma do Legislativo e se colocou como a única opção com condições de colocar isso em prática, já que PT e PMDB são "sócios majoritários" do Planalto.

"Independência é quando a gente, por exemplo, pode votar uma matéria sem ficar preso à indicação de ministros ou à vinculação de perder um ministro porque o partido se posicionou de uma forma ou de outra", declarou.

Embora o PSDB tenha embarcado no projeto de Delgado, para demarcar um programa de oposição, os tucanos devem migrar para Cunha no caso de um segundo turno entre o candidato do PMDB e Chinaglia.