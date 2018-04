PT e PP buscam apoio de ex-rivais Numa das eleições mais equilibradas do Brasil, os candidatos à Prefeitura de Pelotas, Fernando Marroni (PT) e Fetter Júnior (PP), brigam tanto pela conquista de eleitores quanto pelo apoio dos concorrentes alijados no primeiro turno. Marroni já contava com o PSB e o PC do B e conquistou a adesão mais disputada do segundo turno, a do ex-prefeito Anselmo Rodrigues (PDT), que obteve 22,6 mil votos e ficou em 4.º lugar no 1.º turno. Fetter Júnior agora busca o apoio de Matteo Chiarelli (DEM), o 3.º colocado.