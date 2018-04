PT e PP brigam por liderança regional O PP de Adolfo Antonio Fetter Júnior e o PT de Fernando Marroni disputam a Prefeitura de Pelotas com motivações diferentes. Os progressistas querem conquistar ao menos um município de porte médio no Estado em que são campeões em número de prefeituras - 146 das 495 decididas no primeiro turno, todas em cidades pequenas. Os petistas, que já garantiram 60 cidades, querem retomar a liderança no pólo regional. Fetter Junior tenta a reeleição. Marroni foi eleito prefeito em 2000.