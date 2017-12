PT e PMDB negociam acordo para candidatura, diz Mercadante O pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Aloizio Mercadante, afirmou que há em andamento uma conversa com o PMDB com o objetivo de criar uma aliança para sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. "Já conversei com a bancada do PL em São Paulo e temos uma conversa com o PMDB. Como (eles) não têm mais candidatura própria para a Presidência da República, há algum espaço para alianças em São Paulo", disse. Mas, segundo Mercadante, a aliança dependerá muito da política nacional. "Temos uma parte importante do PMDB que apoiou o presidente Lula, que deu governabilidade e que quer estar conosco nas eleições. Eu acho que isso pode crescer ao longo deste período", disse. Mercadante disse que já conversou em São Paulo com o PCdoB e o PSB. Segundo ele, o PT promove uma reunião na sexta-feira, cuja pauta de discussão abrangerá a questão de alianças. Logo mais, o senador fará palestra em evento para investidores promovido pelo Itaú em Nova York, na qual deverá apresentar, por exemplo, a trajetória de dados como taxa de desemprego, números que indicam redução da vulnerabilidade externa do País e a trajetória dos números de inflação.