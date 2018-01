PT e PMDB impedem aprovação de proteção para Yoani O PT e o PMDB impediram, nesta quarta-feira, a aprovação do requerimento de pedido de proteção federal para a blogueira cubana Yoani Sánchez na sessão da Câmara. O requerimento do deputado Mendonça Filho (DEM-PE) chegou a ser aprovado em votação simbólica, mas os dois partidos usaram de uma manobra regimental para derrubar a sessão. Petistas e peemedebistas exigiram votação nominal, com o registro dos votos no painel eletrônico, e obstruíram a sessão.