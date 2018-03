PT e PMDB garantiram 41% dos votos à medida do ajuste fiscal

Brasília - O mapa da votação do texto base da Medida Provisória 665, aprovada na noite dessa quarta-feira, 6, na Câmara dos Deputados, revela que a dupla PT-PMDB contribuiu com 41% do apoio à proposta que restringe o acesso a seguro-desemprego e abono salarial. Dos 252 votos a favor da MP, 104 foram dados pelas duas bancadas. Logo após a aprovação da medida, o líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), considerou como decisivo o apoio de ambos. Na primeira batalha decisiva em plenário do ajuste fiscal, o governo venceu por uma margem apertada, de 25 votos de diferença.

Desde o início da semana, o Palácio do Planalto trabalhou duramente para enquadrar a bancada petista, reticente em apoiar explicitamente as MPs do pacote fiscal (665 e 664). Após ameaça do PMDB de não votar a favor das propostas - o que poderia contaminar os demais partidos da base -, o PT deu 54 votos a favor, apenas um contra e houve ainda nove ausências. O PMDB, por sua vez, deu 50 votos de apoio, 13 contra e ainda três se ausentaram.

O potencial de voto dos dois partidos poderia ser maior, de 130 apoios, caso deputados que se posicionaram contra (1 do PT e 13 do PMDB) ou faltaram (9 do PT e 3 do PMDB) tivessem aderido ao governo.

A votação da MP 665 continuará nesta quinta-feira, 7, com a apreciação de cinco destaques à proposta. Após essa análise, o texto seguirá para o Senado que tem até o dia 1º de junho, prazo que a MP perde a eficácia, para votá-lo.

Na base, a principal surpresa foi o PDT, que deu 19 votos contrários à primeira MP do ajuste fiscal. Após a votação e a declaração, revelada pelo Estado, de que o presidente do partido, Carlos Lupi, acusou o PT de "roubar demais", o Palácio do Planalto ameaça retaliar e retirar o partido do Ministério do Trabalho, comandado por Manoel Dias.

Oposição. Quatro principais partidos de oposição - PSDB, DEM, PPS e Solidariedade - e o independente PSB deram 10% votos ao governo, com 27 apoios. PSDB e PPS, entretanto, não deram um único voto a favor, mas o DEM, com oito, e o Solidariedade, com um, ajudaram o governo. O PSB - que tem sido cortejado pelo Palácio do Planalto - votou maciçamente contra, com 22 votos para barrar a medida, e apenas sete favoráveis.

O trio de partidos do centro considerado irmãos na forma de atuação - PTB e PP e PR - votaram com dois perfis. PTB e PP praticamente se equilibraram. O primeiro deles deu 12 votos a favor e 11 contra, enquanto o segundo 21 favoráveis e 18 contrários. Por sua vez, o PR descolou da dupla ao garantir 27 votos para a MP 665 e apenas cinco contra.

O IMPACTO NOS DIREITOS TRABALHISTAS__________

• Seguro-desemprego

Como é: Recebe quem trabalhou por 6 meses e perdeu o emprego.

Como fica: Carência para o primeiro pedido é de 12 meses - governo queria 18 meses. No segundo, cai para 9 meses; nos demais, para 6 meses.

• Abono salarial

Como é: É pago para quem trabalhou pelo menos 30 dias no período de um ano e recebeu até dois salários mínimos. O valor recebido é o mesmo, independentemente do período trabalhado.

Como fica: É pago a quem comprovar vínculo formal de trabalho de no mínimo 3 meses. Governo queria 6 meses corridos para recebê-lo.

• Seguro-defeso

Como é: Pescador recebe um salário mínimo durante o período de reprodução de peixes em que a pesca é proibida; é preciso ter 1 ano de registro como pescador profissional para ter acesso ao seguro. É permitido o acúmulo com outros benefícios sociais.

Como fica: Pescador deve ter 1 ano de registro e pode-se acumular o seguro e outros benefícios. Governo queria carência de 3 anos e sem acúmulo de benefícios.