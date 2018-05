PT e PMDB fecham aliança por candidatura de Pimentel em Minas

São Paulo - O candidato ao governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT-MG), confirmou nesta quarta-feira, 23, a formação da aliança entre o PMDB e os petistas na disputa estadual em 2014.

O ex-ministro e deputado federal Antônio Andrade, presidente do diretório mineiro do PMDB, foi um dos principais articuladores para que a executiva estadual do partido se posicionasse já no primeiro turno. Mais cedo, o senador Clésio Andrade (PMDB) retirou a sua pré-candidatura ao governo mineiro.

"O senador abriu mão da candidatura, permitindo a unidade do PMDB em favor da aliança com o PT, o PROS e o PCdoB, que queremos ver confirmada nas convenções partidárias, em junho", afirmou Pimentel, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Em nota, o petista ainda destacou a efetiva participação do filho do ex-presidente José Alencar, Josué Gomes da Silva, no estabelecimento da aliança. "Sua vinda para a política permite a oxigenação desse projeto por sua experiência empresarial bem-sucedida e pelo respeito ao legado de seu pai", disse Pimentel.