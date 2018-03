PT e PMDB discutirão pleito de 2012 na próxima semana

A informação é do deputado estadual paulista Rui Falcão, que participa na noite de hoje de evento que comemora o 52º aniversário de fundação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. De acordo com ele, os presidentes devem se encontrar em almoço, na próxima quarta-feira, em Brasília. "Vamos conversar com o presidente do PMDB e começar a ter esses contatos políticos (para a eleição de 2012)", disse.

O PMDB tem sido considerado, por lideranças do PT, um dos aliados mais importantes nas eleições do próximo ano. No entanto, o PMDB tem deixado claro que pretende ter candidatos próprios nas capitais e que não abre mão de ser cabeça de chapa nas alianças. Em São Paulo, o PMDB quer lançar o deputado federal Gabriel Chalita para a disputa. Já o PT tem como postulantes os senadores Marta Suplicy e Eduardo Suplicy, os ministros de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, e da Educação, Fernando Haddad, e o deputado federal Jilmar Tatto.

Perguntado sobre a saúde da presidente Dilma Rousseff, que cancelou por recomendação médica viagem que faria no domingo, 15, ao Paraguai, Falcão disse que a presidente continua se recuperando de uma pneumonia, mas que o cancelamento do compromisso não é motivo de preocupação. "Ela está trabalhando normal. Eu tenho visto ela trabalhando e tomando decisões", afirmou.