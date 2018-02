PT e PMDB devem se revezar na presidência da Câmara O PT e o PMDB devem firmar um acordo para estabelecer um rodízio na presidência da Câmara. "A ideia é que eu e o presidente Dutra (presidente do PT, José Eduardo Dutra) possamos firmar protocolo pelo qual se estabelece este rodízio. Quem ocupará o primeiro biênio e o segundo, (isso) é um segundo momento", disse o vice-presidente eleito e presidente do PMDB, Michel Temer, em entrevista gravada no programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, depois do jantar, ontem à noite, com o presidente do PT.