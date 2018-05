PT e PMDB devem dividir relatoria de projetos do pré-sal PMDB e PT devem dividir entre si na Câmara as principais relatorias dos projetos que tratam do marco regulatório de exploração de petróleo na camada do pré-sal. A ideia é blindar os projetos com relatores de confiança do governo e impedir alterações nos principais pontos. Como os dois partidos possuem o maior número de deputados, pelo critério de proporcionalidade, têm direito a indicar os relatores das comissões.