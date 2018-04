PT e PMDB adiam convenções partidárias em Minas

O PC do B deverá ficar com a outra vaga na disputa por uma cadeira de senador.

Embora ainda não tenha confirmado oficialmente, Patrus já deixou claro que aceita compor como vice de Costa. O ex-ministro do Desenvolvimento Social vinculou sua decisão a uma aliança programática com os peemedebistas e se convenceu de que o PT estará unido na disputa estadual. Patrus também está convencido de que haverá uma integração entre a campanha em Minas e a candidatura de Dilma.

As convenções do PT e do PMDB estavam marcadas para o fim de semana, quando o ex-ministro não estaria em Belo Horizonte. Durante encontro entre os coordenadores de campanha, na noite de ontem, petistas e peemedebistas decidiram realizar as convenções na data limite para a oficialização das candidaturas. Ao final das convenções, o ato irá marcar o início da campanha em Minas.

Já o PSDB-MG e vários outros partidos realizam suas convenções no fim de semana. Os tucanos oficializam a chapa no domingo. O presidente da Assembleia Legislativa, Alberto Pinto Coelho (PP), é apontado como provável vice do governador Antonio Anastasia (PSDB).