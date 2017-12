PT é partido mais influente do Congresso, diz Diap

O Partido dos Trabalhadores apresentou o maior número de senadores e deputados destacados no Congresso Nacional, de acordo com um estudo divulgado e apresentado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Além disso, está previsto para o começo de agosto a publicação do relatório do Departamento, sobre os 100 parlamentares mais influentes no sistema legislativo brasileiro. O PT, com a segunda maior bancada na Câmara Federal, lidera com 25 nomes a lista dos partidos de base de sustentação do governo, e apresenta vantagem, já que o presidente da República é seu filiado. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que tem a maior bancada, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, aparece em segundo lugar, com 17 nomes de parlamentares. Já o segundo maior partido da oposição, Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), está em terceiro lugar no ranking: ele se apresenta com 16 nomes. Outros partidos compõe a lista, mais abaixo: o Partido Socialista Brasileiro (PSB), com sete nomes de parlamentares, seguido pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido Comunista do Brasil (PC do B), ambos com quatro. Por último, estão três partidos: Partido Socialismo e Sociedade (P-SOL), Partido Verde (PV) e Partido Social Cristão (PSC), todos com apenas um nome de parlamentar. Parlamentares influentes Na semana passada, o Diap divulgou uma lista com 100 parlamentares de maior influência no Congresso. Os deputados federais campeões de voto, como Paulo Maluf (PP) e Clodovil Hernandes(PTC), não figuram entre os principais.