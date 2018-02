PT e aliados têm maratona em comissões do Senado

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), será votado outro requerimento para convocar Expedito Veloso em uma manobra que, na avaliação dos petistas, visa a atingir o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.

Mercadante seria citado em uma gravação em que o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Expedito Veloso, afirmaria a colegas do PT que o plano do dossiê contra o então candidato tucano ao governo paulista em 2006, José Serra, foi feito com "o conhecimento e a autorização" de Mercadante. O caso ficou conhecido como dossiê dos aloprados.

Por fim, nesta manhã, nas comissões de Meio Ambiente e de Infraestrutura, o diretor afastado Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antonio Pagot, será ouvido e questionado pela oposição sobre suposto esquema de pagamento de propina a empresários, no Ministério dos Transportes.

"Com esta pauta complicada, a tropa do governo vai ter que se dividir", disse mais cedo o senador Lindberg Faria,(PT-RJ) escalado para impedir a convocação da ministra Ideli e de Expedito na CAE, ao lado do petista Delcídio Amaral. Na CCJ ficarão o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) e o senador José Pimentel (PT-CE). Para acompanhar os depoimentos de Pagot, foram escalados o líder petista Humberto Costa (PRE) e o senador Walter Pinheiro (PT-BA).