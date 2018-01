PT do RJ pode governar Estado e Niterói O PT fluminense pode, pela primeira vez, ganhar a chance de ocupar duas das mais importantes administrações do Estado. Com a provável saída do governador Anthony Garotinho (PSB) e do prefeito de Niterói, Jorge Roberto da Silveira (PDT), para concorrer nas próximas eleições, o PT deve assumir o governo do Rio e a segunda mais importante cidade fluminense. Mesmo com fraco desempenho nas pesquisas, Garotinho parece determinado em disputar a Presidência e deve deixar o governo em abril. No seu lugar, assumiria a vice-governadora Benedita da Silva, que teria a difícil tarefa de, em menos de um ano, criar uma marca petista na administração estadual, já que o PT rompeu com Garotinho há dois anos e, desde então, não participa do governo. A decisão do partido de assumir o governo do Estado foi da maioria e é encarada como uma oportunidade para o PT mostrar que pode melhorar a atual administração e ainda impulsionar a candidatura Lula à presidência da República. "O PT não pode fugir de sua responsabilidade. Além disso, temos certeza de que vamos conseguir mobilizar a sociedade e fazer um bom governo", defende o presidente regional do partido, Gilberto Palmares. Há, no entanto, opiniões divergentes dentro do partido. O deputado federal Milton Temer é um dos que defendem que o PT, por questão de princípio, não deveria entrar em um governo, com o qual já não tem mais ligação. "É um rabo de foguete muito grande e ainda dá a chance ao Garotinho de ganhar bônus no caso de a Benedita fazer um bom governo. E, se der errado, é claro que ele (Garotinho) vai acabar culpando o PT", critica Temer. "Se a decisão foi da maioria, tenho que respeitar. Mas eu estarei fora desse governo." O outro que terá a mesma oportunidade de Benedita é o vice-prefeito Godofredo Pinto, do PT de Niterói. Jorge Roberto da Silveira já foi indicado pelo seu partido, o PDT, para concorrer ao governo do Estado. A saída do prefeito já é dada como certa e Godofredo já se prepara para assumir a prefeitura. A diferença entre ele e Benedita é que Godofredo é aliado de Jorge Roberto e o PT sempre participou ativamente do governo de Niterói. "Vai haver uma mudança, mas sem ruptura. Nós vamos manter as políticas ´jorgistas´ e apenas introduziremos nossas marcas petistas", afirma o vice-prefeito. Godofredo está otimista com as novas possibilidades de administrações petistas no Estado e acha que, tanto no governo estadual quanto na prefeitura de Niterói, o PT terá a oportunidade de não só fazer um bom trabalho como de ajudar Lula a chegar ao Palácio do Planalto. "Tenho certeza de que a campanha de Lula receberá um impulso significativo no Rio se, de fato, o PT entrar no governo", diz. Sobre as críticas de Temer, o vice-prefeito responde: "Em política, sem risco, não existem oportunidades". O PSB, partido de Garotinho, realizou hoje mais uma rodada do processo de escolha do candidato ao governo do Rio. Pela manhã, os prefeitos decidiram apoiar o nome da primeira-dama Rosinha Matheus como candidata a governadora. Segundo a assessoria de imprensa do partido, 14 prefeitos estiveram presentes à reunião, 21 enviaram representantes e um se manifestou por telefone. Participaram, portanto, 36 prefeitos dos 44 do partido no Estado.