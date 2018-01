PT do Rio está preparado para a 'guerra', diz Lindbergh

"A primeira pergunta que quero fazer é: o que o Raupp tem na cabeça? Falar que a nossa candidatura não decolou, e a candidatura do PMDB do Pezão? Nas últimas pesquisas eu apareço com 15%, o Garotinho, com 21%, Crivella, com 15% e o candidato do PMDB, com 5%", disse o petista. Segundo ele, a expectativa do partido é chegar a um patamar de 30% das intenções de votos apenas em junho, quando se iniciarão a propaganda eleitoral de rádio e TV.

"Esse patamar atual para a gente é muito bom. O difícil é o presidente do PMDB explicar por que no Rio a avaliação do governo é de 50% de ruim e péssimo. Esse é um cenário que dificulta muito o crescimento da candidatura deles. Fica feio o presidente do PMDB dizer que a nossa candidatura não decolou quando a do candidato dele patina em 5%", afirmou.

Segundo ele, no próximo sábado o PT vai fazer um evento no Rio em que o presidente nacional da legenda, Rui Falcão, irá "reafirmar" a candidatura do partido ao governo do Estado. "A gente não quer criar nenhum constrangimento ou dificuldade para a presidente Dilma na relação com o PMDB nacional. Mas ao mesmo tempo, com a vinda do presidente nacional do PT, é momento de se reafirmar a nossa candidatura", disse.

Na avaliação do petista, o clima de "guerra" entre os dois partidos deve permanecer ao longo da campanha eleitoral. "A truculência faz parte da natureza do PMDB do Rio. Espero uma relação civilizada, mas a prática deles não é essa. Se acham os donos do Estado, truculentos. Mas estamos preparados para a guerra", disse.

Segundo ele, a pedido da cúpula nacional do partido, o desembarque do PT do atual governo do Estado deve ocorrer apenas em março, após o Carnaval. "Há essa posição da direção nacional para espera até março. O PT define as suas estratégias nos chamados encontros estaduais, estamos estudando fazer o mais breve possível para dar uma largada na candidatura porque tudo isso cria um clima de indefinição para a construção das alianças".