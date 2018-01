PT do Rio confirma candidatura de Vladimir Palmeira O PT do Rio confirmou neste sábado a candidatura ao governo do estado do ex-líder estudantil Vladimir Palmeira. Por unanimidade, os integrantes do diretório regional lançaram o nome de Vladimir. O candidato a vice será indicado pelo PSB, mas o Partido dos Trabalhadores estará coligado ainda com o PCdoB. Os petistas confirmaram ainda o apoio à candidatura da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) ao Senado. Essa é a segunda vez que Palmeira - figura histórica do partido e integrante da ala radical Refazendo - é escolhido para ser o candidato do partido no Estado. Na primeira vez, em 1998, ele foi escolhido, mas uma intervenção do diretório nacional - então presidido pelo antigo amigo José Dirceu - impediu sua disputa, abrindo a vaga para Benedita da Silva como vice na chapa de Anthony Garotinho. Os choques de Palmeira com a direção nacional do PT são recorrentes. Em 1996, Palmeira foi um dos responsáveis pelo lançamento da candidatura do vereador Alencar à prefeitura do Rio, derrotando a executiva do partido que defendia o apoio ao pedetista Miro Teixeira. Em 1994, quis ser candidato ao governo do Estado, mas foi derrotado numa convenção pelo grupo que apoiou o vereador Jorge Bittar, que à época integrava a tendência Articulação ao lado da senadora Benedita da Silva e de Lula. Por causa da derrota e da divisão que provocou no PT, colegas de Palmeira acreditaram, na época, que ele iria desistir da militância política. Alagoano, Palmeira ficou conhecido pela sua atuação durante o movimento estudantil na década de 60 contra a ditadura militar. E protagonizou um dos episódios mais emblemáticos da resistência à ditadura: preso em 1968, foi trocado no ano seguinte pelo então embaixador dos Estados Unidos Charles Elbrick, seqüestrado por um grupo de militantes de esquerda, entre eles o deputado Fernando Gabeira (PV). Apesar das muitas divergências que surgiram com José Dirceu com o passar dos anos, os dois mantêm uma sólida amizade. Nem mesmo durante a crise que derrubou Dirceu do governo era possível arrancar de Palmeira ataques pessoais a Dirceu, embora ele fizesse críticas ferinas aos métodos políticos do amigo-adversário.