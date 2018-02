PT do Paraná deve definir presidência neste domingo O diretório estadual do PT deverá conhecer o nome do presidente próximo às 22 horas deste domingo, 10, segundo informações da assessoria de imprensa. Os 25 mil eleitores no Estado, sendo 2,5 mil em Curitiba, tiveram até as 17 horas de hoje para escolherem os candidatos: o deputado estadual Ênio Verri (ele tenta ser reeleito), que conta com o apoio dos ministros Gleisi Hoffmann, da Casa Civil; Paulo Bernardo, das Comunicações; e do presidente nacional da legenda Rui Falcão. Além de Verri, o sindicalista Ulisses Kaniak, o jornalista Roberto Salomão e o deputado federal Doutor Rosinha também disputam o cargo.