PT diz que vai processar 'Estado', 'Veja' e promotor O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, emitiu nota nesta terça-feira, 9, para protestar contra o que classificou de "escalada de ataques mentirosos" da imprensa por conta das revelações do caso Bancoop e anunciar que acionará judicialmente o Estado em virtude do editorial "O partido da bandidagem", publicado na edição de terça. Dutra informa que igualmente processará a revista Veja, por reportagem sobre o escândalo que circulou na edição desta semana. "Também representaremos no Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor José Carlos Blat, fonte primária de onde brotam as mentiras, as ilações, as acusações sem prova e o evidente interesse em usar a imprensa para se promover às custas de acusações desprovidas de qualquer base jurídica ou factual", afirma o presidente petista em sua nota.