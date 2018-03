PT diz que teto da campanha de Dilma é de R$ 157 mi A assessoria de imprensa da candidata do PT à sucessão presidencial, Dilma Rousseff, informou nesta tarde que o gasto máximo total estipulado pelo PT para a campanha da presidenciável é de R$ 157 milhões, e não de R$ 187 milhões informados no início da tarde pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a assessoria, o aporte de R$ 30 milhões que partirá do PMDB já está incluído no montante total de R$ 157 milhões, e não seria somado a ele. "O fato de o PMDB instituir R$ 30 milhões não significa que esses serão acrescidos aos R$ 157 milhões", informou Sidney Neves, advogado do partido.