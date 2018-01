PT diz que tabela do IR deve valer já neste ano O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro (BA), criticou nesta segunda-feira a decisão do governo de editar uma medida provisória corrigindo a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física em 17,5%, mas fazendo-a vigorar apenas para os fatos geradores de 2002. ?Uma coisa é a vigência da tabela e outra é a retenção do imposto no salário?, afirmou o líder, assegurando que, nas discussões com a base governista, todos defendiam a imediata vigência da tabela para as declarações com ano-base de 2001. Pinheiro argumenta que, como o imposto de renda funciona em dois anos - o ano-base e o ano da declaração, em que é feito o ajuste do pagamento do imposto de renda - a lei aprovada pelo Congresso, e vetada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, determinava que a tabela estaria em vigor para as declarações a serem feitas neste ano. ?Você faria a declaração em abril deste ano em relação ao imposto do ano anterior, e o contribuinte levaria em consideração a tabela do Imposto de Renda que está em vigor?, afirmou. Portanto, as regras deveriam valer para as declarações deste ano em relação ao ano anterior, disse. O líder afirmou que vai mobilizar a oposição e fazer contato com o PMDB ainda nesta semana para tentar alterar a medida provisória, de modo a restabelecer a vigência do reajuste para 2001. ?Nós sempre deixamos isso muito claro na discussão com a base governista, tanto que o próprio (relator-geral do Orçamento de 2002) deputado Sampaio Dória (PSDB-SP) chegou a propor o adiamento da restituição do Imposto de Renda para 2003?, enfatizou Pinheiro. Segundo ele, a base governista nunca discutiu o projeto para valer apenas a partir de 2002.