PT diz que Garotinho gastou 413% a mais com propaganda O governo fluminense destinou à sua própria propaganda, em 2001, 413,34% a mais do que despendeu com o mesmo fim em 2000. Nos 12 meses do ano passado, o Estado, governado por Anthony Garotinho, pré-candidato do PSB à Presidência e terceiro colocado nas pesquisas, fez despesas de R$ 62.172.290,00 na divulgação de obras e programas da administração, segundo pesquisa feita pelo PT no Sistema Integrado de Administração Financeira de Estados e Municípios (Siafem). Em 2000, foram R$ 12.111.256,29. A oposição acusa o governador de se promover com as verbas, mas, para o governo, os gastos foram regulares. As despesas foram feitas por vários órgãos. A maior parte do dinheiro, R$ 45.837.926,00, foi empenhada pela Coordenadoria de Comunicação Social. Desse valor, R$ 31.744.493,00 foram despendidos (liquidados) por intermédio do programa orçamentário 2355 (Serviços de Comunicação e Divulgação). O restante destinado pela CCS saiu de outras fontes. A Coordenadoria empenhou quase tudo o que foi autorizado no Orçamento (R$ 31.778.330,00) via o 2355. Inicialmente, a Lei Orçamentária destinou apenas R$ 2.030.000,00 ao programa, mas o Executivo fez remanejamentos ao longo de 2001, para completar as despesas. Em seu primeiro ano (1999), Garotinho gastou R$ 8.674.793,10 na propaganda da sua administração. Em 1998, também um ano eleitoral, seu antecessor, Marcello Alencar (PSDB), despendeu R$ 43,2 milhões com essa finalidade. Foi muito mais do que em 1997 (R$ 7,1 milhões) e em 1996 (R$ 7,4 milhões), também durante o governo tucano. Nominalmente, porém, os gastos em 2001 do socialista com a propaganda do governo foram recorde, já que suas despesas no setor, em 2001, foram do mais que multiplicadas por cinco, no ano passado, sobre 2000. E a conta não inclui, por exemplo, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O coordenador de Comunicação Social do Estado, Carlos Henrique Vasconcelos, disse ao Estado considerar os gastos com propaganda, em 2001, compatíveis com o que a administração ?arrecadou e realizou? no ano passado. ?O governo investiu quase R$ 2 bilhões?, disse ele. ?Compatível, não? Aliás, está pequeno.? Vasconcelos disse que só a reforma do emissário submarino de Ipanema custou cerca de R$ 44 milhões. ?Nós (a Coordenadoria de Comunicação Social) gastamos um emissário de Ipanema de propaganda?, declarou. Vasconcelos afirmou ainda que, se os gastos com publicidade da atual administração forem somados e divididos pela duração do governo Garotinho (três anos e três meses, se for considerado que seu fim será em março), o resultado será ?bastante coerente?. Ele descartou a possibilidade de os adversários de Garotinho na corrida presidencial usarem os gastos do Estado com publicidade para acusá-lo de se promover eleitoralmente. O deputado estadual Chico Alencar (PT), que desde o ano passado monitora os gastos do governo com propaganda, não concorda. ?O governador está obcecado com a campanha presidencial?, atacou. ?É um governo de aparência e de publicidade.? Alencar acusou o socialista de estar tornando dependente de seu governo uma rede de órgãos de comunicação social no interior do Rio. O parlamentar disse ainda que o PT, ao assumir o governo em abril, quando Garotinho deixará o cargo para disputar a Presidência, poderá ?examinar e cancelar? parte da publicidade.