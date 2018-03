PT diz que Dilma considera Chalita liderança importante O presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Edinho Silva, disse hoje que a estratégia do seu partido é fechar um amplo leque de alianças nas eleições municipais de 2012. Apesar disso, salientou que há um respeito pelos nomes que já estão sendo colocados pelos partidos que compõem a base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff, citando especificamente o PMDB, que vem apostando suas fichas no deputado federal Gabriel Chalita.