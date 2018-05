PT diz aguardar decisão do STF sobre doações de campanha

Américo disse que se for confirmada a decisão de proibir doações de empresas a campanhas políticas, "você tende a reduzir, a inibir o poder econômico, mas não é a solução, pois continua difícil a fiscalização (de caixa dois)". "Só com financiamento público, aí você tem garantia", disse.

O presidente estadual do partido, Emídio de Souza, também se disse a favor do financiamento público. Em coletiva sobre tema ligado a redes sociais e internet, Emídio disse que ainda acha "prematuro se falar que haverá arrecadação em larga escala pela internet no País", mas que pode ser um caminho interessante.

Américo e Emídio participaram na sede do partido, em São Paulo, do anúncio do evento Camping Digital do PT, que ocorrerá entre 18 e 20 de abril no interior paulista.