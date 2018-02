PT divulga vídeos em que defende reforma política Enquanto não começa o ato da convenção que vai oficializar a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição, a direção do PT divulga vídeos em que defende a realização de uma reforma política imediatamente. As gravações são estreladas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo atual presidente do partido, Rui Falcão.