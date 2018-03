PT discute eleição para governo paulista A Executiva Estadual do PT se reúne amanhã na sede do partido, na capital paulista, para dar início ao debate sobre a sucessão para o governo de São Paulo. Segundo o presidente estadual do PT, Edinho Silva, a intenção é aprovar uma nova proposta de planejamento. No dia 22 de novembro, o partido promove o Processo de Eleição Direta (PED), quando serão escolhidas as novas lideranças nacionais do PT. Os nomes serão protagonistas na organização das eleições de 2010.