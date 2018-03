PT-DF quer apurar suposto caixa 2 de governador interino O ex-presidente do diretório local do PT, Chico Vigilante, anunciou hoje que pedirá ao Ministério Público Eleitoral que investigue suposta prática de caixa 2 na campanha eleitoral que elegeu o deputado distrital Wilson Lima (PR), atual governador interino do Distrito Federal. De acordo com denúncia publicada na edição de hoje do jornal Folha de S.Paulo, Wilson Lima usou recursos próprios, da ordem de R$ 195 mil, para fazer sua campanha em 2006.