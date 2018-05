PT deve protocolar pedido de investigação sobre dossiê

De acordo com o jornal "Folha de S.Paulo", informações sobre a movimentação bancária e o imposto de renda do tucano foram obtidas de forma ilegal pela equipe de campanha da candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff.

Em nota divulgada hoje, o PT reiterou que "nem o partido nem a coordenação da pré-campanha autorizaram, orientaram, encomendaram, solicitaram, ordenaram ou tomaram conhecimento de qualquer ação dessa natureza".

O advogado do PT, Pierpaolo Cruz Bottini, disse que o partido está à disposição da PF para qualquer esclarecimento que seja necessário. "Há notícias segundo as quais existem documentos que revelam a quebra de sigilo bancário e fiscal. Queremos que essa informação seja esclarecida, se a quebra de sigilo existiu ou não e quem teria feito", afirmou.