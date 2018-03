PT deve propor nova representação contra o PSDB

Gonzaga entregou a mídia com o direito de resposta na sede do PSDB, em Brasília, no fim da tarde de ontem. Segundo o advogado, a divulgação do vídeo deveria ter começado em seguida no portal "Mobiliza PSDB". Conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a resposta deve ser veiculada na página de abertura do portal por dez dias ininterruptos.

O PSDB recorreu ontem da decisão do relator, ministro Henrique Neves. No apelo, os advogados da coligação tucana pedem que seja concedido efeito suspensivo da decisão, até o julgamento do recurso pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas o relator ainda não se pronunciou sobre esse pedido.

"Os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo", adverte Gonzaga, a não ser que o relator o conceda, expressamente. Segundo ele, enquanto o ministro não se manifestar sobre a suspensão de sua decisão, ela está em vigor e deve ser obedecida. "Estão descumprindo a decisão judicial", protesta Gonzaga.