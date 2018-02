PT deve partir para comparação, diz cientista político

"O PT vai mostrar que entrega renda e emprego e que a situação econômica hoje é melhor que no passado. O setor privado que procura sinais de ajustes mais estruturais não vai encontrar isso no discurso", disse durante uma conferência promovida pela Go Associados.

A avaliação de Garman é que um ajuste fiscal no ano de 2015 pode acontecer, mas dificilmente será feito com corte de gastos. "Acho muito difícil um segundo mandato da presidente Dilma atacar o problema fiscal com o corte de gastos. Acho que ajuste virá via aumento de receita", afirma.

Outro convidado para a conferência, o ex-secretário de Política Econômica Roberto Macedo afirma que o Brasil vive um dilema político com a população cobrando serviços de qualidade que o Estado ainda não tem condições de oferecer. Macedo acha que o País vive um "estado de bem estar social precoce". "(O País) Quer avançar no estado do bem estar, mas não tem recursos e a população quer mais", afirma Macedo, para quem a saída é o Estado admitir que não tem recursos e se abrir para o capital privado.