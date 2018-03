PT deve indicar réu do mensalão para CCJ da Câmara O líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP), anunciou hoje que o partido vai indicar o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. A decisão deve ser referendada pela bancada na próxima semana. Ex-presidente da Câmara, Cunha é réu no processo do mensalão - suposto esquema de compra de votos de parlamentares no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que corre no Supremo Tribunal Federal (STF).