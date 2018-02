PT deve anunciar vice de Gleisi Hoffmann nesta segunda

O PT do Paraná deve anunciar nesta segunda-feira, 30, os nomes dos candidatos a vice e ao Senado na chapa encabeçada pela senadora Gleisi Hoffmann, que deverá ser confirmada como candidata ao governo paranaense. A Executiva do partido se reuniu durante este domingo, 29, e deve continuar o debate na segunda, 30, e à noite divulgar a chapa completa, incluindo os candidatos a deputado estadual e federal.

Segundo o presidente estadual da legenda Ênio Verri, também estão sendo estudadas as propostas de coligações e a conjuntura atual no estado. Até o momento, o PT já confirmou os apoios de PDT, que pode indicar o vice; PRB, PCB do B, PEN e PTN.

"A candidatura da senadora Gleisi Hoffmann vai mostrar um plano mais eficiente de governar o estado, a população terá a oportunidade de conhecer de fato o que acontece, o quanto é de incompetência e endividamento em nosso estado e com a campanha a população terá a chance de conhecer isso", comentou.

A candidatura de Gleisi havia sido definida no encontro estadual no dia 31 de maio por aclamação. Já os nomes para o Senado incluem Ricardo Gomyde, do PC do B; além do deputado federal Doutor Rosinha e Cláudio Ribeiro.