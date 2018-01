PT denuncia uso de estrutura de secretarias por pré-candidatos tucanos

Bruno Siffredi, do estadão.com.br, e Gustavo Uribe, da Agência Estado

O PT pediu nesta quinta-feira, 9, ao Ministério Público que investigue o uso indevido das Secretarias de Estado em favor dos pré-candidatos do PSDB, revelado por reportagem do jornal O Estado de S.Paulo na edição desta quinta. Uma representação foi protocolada pela bancada de vereadores do PT da Câmara paulistana.

O líder da bancada do PT, vereador Ítalo Cardoso, que assina a representação, afirmou que os fatos são graves e atentam contra a legislação eleitoral.

Segundo nota divulgada pelo partido, o pedido se baseia nas informações reveladas pelo Estado. O PT sustenta que os envolvidos e beneficiários da estrutura das secretarias infringiram a legislação eleitoral e podem ter incorrido em práticas de improbidade administrativa.

Os secretários do governo estadual Andrea Matarazzo (Cultura), Bruno Covas (Meio Ambiente) e José Aníbal (Energia), pré-candidatos do PSDB à Prefeitura, são apontados pelos petistas como possíveis beneficiários da prática.

A bancada de vereadores do PT já havia denunciado, na última semana, o uso do perfil da Secretaria da Cultura no Twitter para promover Matarazzo, após ter sido retuitada mensagem de apoio à sua pré-candidatura. Após o episódio, a secretaria alegou que a senha da conta teria sido roubada e garantiu que abriria um boletim de ocorrência na delegacia de crimes digitais.