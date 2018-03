PT defende que mudanças sejam válidas já em 2014 O presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, disse nesta quinta-feira que seu partido irá lutar para que as mudanças político-eleitorais definidas com a realização de um plebiscito sobre reforma política sejam válidas já nas eleições do ano que vem. Para que as mudanças sejam válidas nesse prazo, elas devem ser aprovadas até o dia 5 de outubro. Caso a consulta popular não saia até essa data, o dirigente petista afirmou que pretende utilizar uma alternativa jurídica. "Se for preciso, fazendo uma emenda constitucional, com caráter transitório para que os prazos anuais possam ser encurtados com essa finalidade", explicou, ressaltando que o processo é "possível juridicamente".