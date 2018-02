PT defende proporcionalidade no comando do Legislativo O líder do PT, senador Aloizio Mercadante (SP), defendeu hoje que os partidos respeitem o princípio da proporcionalidade na escolha dos presidentes do Senado e da Câmara. Ou seja, que o PMDB deveria indicar o presidente no Senado e o PT, o da Câmara. "Nós somos solução. Não seremos problema na composição do Senado", disse Mercadante, ao final de reunião entre senadores eleitos pelo PT com o presidente do partido, José Eduardo Cardozo.