PT defende gradualismo no combate à inflação Cotado para compor o staff econômico da ministra da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, caso ela vença as eleições, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, avalia que o gradualismo na política de redução da inflação no governo Luiz Inácio Lula da Silva permitiu que o País acelerasse o crescimento da economia, sem que o Banco Central (BC) pesasse a mão na dosagem das taxas de juros. Essa estratégia só foi possível porque a meta de inflação foi mantida no patamar "realista" de 4,5%.