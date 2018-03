PT decide expulsar deputado Jorge Babu, do Rio A Executiva Nacional do PT decidiu hoje expulsar o deputado estadual fluminense Jorge Babu, acusado de chefiar um grupo de milícias no Rio de Janeiro. "Foi uma decisão tomada por unanimidade", afirmou o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP). "Não há mais qualquer condição de ele permanecer no partido." Babu foi denunciado pelo Ministério Público em setembro por formação de quadrilha e extorsão. Na época, a corregedora da Polícia Civil, Ivanete Fernanda de Araújo, disse não ter dúvidas de que Babu estava envolvido nas irregularidades. "Ele divide a gerência da administração da quadrilha de milicianos com um oficial da Polícia Militar. Isso é o que a investigações indicam", contou a corregedora. O deputado já estava suspenso do PT, mas só agora sua expulsão foi confirmada pela Executiva. Babu nega as acusações e ainda pode recorrer da decisão do PT no Diretório Nacional, que vai se reunir em fevereiro.